Bargiggia distrugge Wanda: "Icardi in che c**** di mani è finito? Questa fa post ridicoli..."

Post durissimo del giornalista di Sportmediaset Paolo Bargiggia nei confronti di Wanda Nara. Ecco quanto scritto su Twitter, in risposta all'ultima foto pubblicata dalla compagna ed agente di Mauro Icardi: "Povero Icardi! Ma in che c... di mani è finito? Gli agenti veri incontrano i club, questa fa i post ridicoli!".

