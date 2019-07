Bargiggia provoca: "Non è che il Napoli ha perso tempo con me anziché concentrarsi su Pépé?"

Non si placa il botta e risposta via social tra il Napoli e Paolo Bargiggia. Che ha scritto su Twitter questo messaggio: Non sarà mica che il Napoli ha perso del tempo prezioso nel commentare un mio tweet anziché concentrarsi su Pepe'? Ma come mi dispiacerebbe!" le sue parole. Ecco il post:

Non sarà mica che il @sscnapoli ha perso del tempo prezioso nel commentare un mio tweet anziché concentrarsi su Pepe'? Ma come mi dispiacerebbe!

Napoli, nell'affare Pépé decisive le commissioni: De Laurentiis irritato? https://t.co/nbpCA9PJp9 via @cmdotcom — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 27, 2019