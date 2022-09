Bargiggia: "Ultime su Osimhen, ecco la partita in cui potrebbe tornare"

Queste le parole dell’esperto di mercato Paolo Bargiggia sui social

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

“Il Napoli dovrebbe perdere Osimhen almeno per le prossime due partite: sicuro domani in campionato e probabile l’altra in coppa a Glasgow. Prima diagnosi: stiramento all’adduttore. Domani nuovi esami per valutarne l’entità. La speranza è di riaverlo con il Milan”. Queste le parole dell’esperto di mercato Paolo Bargiggia sui social.