Bellinazzo: “Pasticcio giuridico, il Napoli bloccato da ASL e non ci sono prove diverse”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha commentato su Twitter la sentenza della Corte d'Appello Federale: "Premesso che su Juve-Napoli sposo la linea Gattuso (da ex pallanuotista per me si va sempre e comunque in campo e si gioca come si può) sul piano giuridico trovo che si stia facendo un grande pasticcio. I piani da distinguere a mio avviso sono due.

Primo piano. Il giudice sportivo non disconosce potere delle Asl. E se la Asl vieta di giocare e di partire i destinatari devono attenersi a quell'ordine, anche se giungesse un minuto prima del match. Se il Napoli si fosse rifiutato volontariamente meriterebbe lo 0-3 a tavolino. Ma così non è stato. Il Napoli non è sceso in campo per causa di forza maggiore dovuta alla prescrizione di un'autorita' impartita sabato e "chiarita" (non data ex novo) domenica. Questo fatto non può essere ignorato giuridicamente. Il match andrebbe ripristinato in calendario.

Secondo piano. Di fronte a prove certe di un comportamento doloso del Napoli diretto a non disputare il match e teso a sollecitare un intervento delle Asl che altrimenti non ci sarebbe stato il giudice sportivo dovrebbe infliggere ben altre penalità che un -1 in classifica".

I piani da distinguere a mio avviso sono due. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) November 11, 2020