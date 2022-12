Bellinazzo: "Plusvalenze Juve, dell'inchiesta Prisma la prova del dolo nell'alterazione dei valori"

TuttoNapoli.net

Dopo la decisione del Procuratore Federale della Figc di riaprire il processo plusvalenze che ha coinvolto la Juventus in primis, oltre che altre società calcistiche, l'esperto di materia finanziaria calcistica del Sole24Ore Marco Bellinazzo ha spiegato su Facebook: "La Procura Figc riapre il caso plusvalenze per la Juventus, otto club e 52 dirigenti. Non si tratta della mera disputa sul valore assegnato, già archiviata in estate, ma si ritiene che i documenti dell'inchiesta Prisma provino il dolo nell'alterazione dei valori per fini contabili. In Italia c'è un problema di sistema connessi all'abuso delle plusvalenze fittizie come ho denunciato già nel 2018 in un libro (La Fine del calcio italiano) specie sugli scambi di calciatori.