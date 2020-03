Bellinazzo sulla proposta Playoff: "Si accontenterebbero sponsor, tv e tifosi"

Il giornalista Marco Bellinazzo ha commentato con un post su Twitter l'idea di assegnare lo scudetto con i Playoff tra le prime quattro qualora non si riuscisse a completare il torneo per via dell'emergenza Coronavirus: "L'idea del presidente Gravina di assegnare lo scudetto con Playoff tra le prime 4 (qualora non si riuscisse a completare il torneo) mi piace molto. Potrebbe accontentare sponsor e tv e gli appassionati. L'importante è che passi quest'emergenza"

