Bellissimo post di Osimhen sul razzismo: "Fate capire ai vostri figli quanto sia disgustoso odiare"

Anche Victor Osimhen è stato vittima dei vergognosi insulti razzisti dei tifosi viola nella gara vinta dal Napoli a Firenze contro la Fiorentina. L'attaccante azzurro, molto sensibile a questo tema, ha scritto sui social: "Genitori parlate con i vostri figli, fategli capire quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle".

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌



🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU