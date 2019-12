Benatia accoglie Mandzukic all'Al-Duhail: "È ora di vincere altri titoli"

Mehdi Benatia riabbraccia Mario Mandzukic. L'ex difensore della Juventus ha mostrato tutta la sua gioia su Twitter per il trasferimento del croato nel suo Al-Duhail. Ecco lo speciale benvenuto dedicato dal difensore marocchino all'attaccante appena arrivato dai bianconeri: "Benvenuto Mandzukic all'Al-Duhail e alla tua nuova avventura in Qatar. Abbiamo già vinto diversi trofei insieme, ora è l momento di aggiungerne altri alla lista. So che sarai più che pronto per questa sfida, non vedo l'ora di vederti".

Welcome @MarioMandzukic9 to @DuhailSC and your new adventure in Qatar. We have already won many trophies together, and inshallah it’s time to add more to the list. I know that you are more than ready for the challenge...look forward to seeing you. pic.twitter.com/xJsp6XKcvE