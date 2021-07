Berrettini in finale a Wimbledon, i complimenti della SSCNapoli: “Immenso”

Matteo Berrettini batte in quattro set il polacco Hubert Hurkacz, centrando per la prima volta in carriera la finale a Wimbledon. Un match durissimo durato circa due ore e mezza che ha visto trionfare il tennista italiano. Il Napoli, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha voluto complimentarsi con il tennista azzurro: “Immenso”.