Biasin non ci sta: "Discutiamo Gattuso che potenzialmente è terzo in classifica?"

Gennaro Gattuso, nelle ultime ore, è al centro di molti rumors riguardo il suo futuro a Napoli. Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui dice la sua sul tecnico azzurro: "Il fatto che da 24 ore si dibatta del possibile esonero del tecnico potenzialmente 3° in classifica significa tante cose, ma una più di tutte: per scegliere di fare l'allenatore bisogna avere una punta di masochismo".