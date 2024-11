Bilancio 23/24, Bellinazzo: "Non solo i 63mln di utili, vanno sottolineati tre dati"

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, tramite un tweet sul suo profilo X, mette in evidenza alcune voci riguardo il bilancio del Napoli per la stagione 2023/24. Di seguito le sue parole: "Del bilancio del Napoli 2023/24, sottolineerei tre dati, oltre ai 63 milioni di utili (143 in due anni): il fatturato strutturale senza plusvalenze sopra quota 250 milioni; i ricavi commerciali in tre anni quasi raddoppiati a quota 70 milioni; la liquidità che ha toccato i 210 milioni".