Bonucci espulso, Ziliani: “Quando dimentichi che non sei in Italia con arbitri aJa”

Rosso per Leonardo Bonucci in Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Il difensore della Nazionale è stato espulso, dopo il secondo giallo, per una sbracciata ai danni di Busquets. Proteste vibranti da parte del centrale nei confronti dell'arbitro Karasev, ma da regolamento la decisione del fischietto russo è stata inevitabile. Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su Twitter: "Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA".

