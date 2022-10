Bufera su Di Maria: posa con la maglia dell’Argentina e scatena la rabbia dei tifosi della Juve

Dal giorno del suo arrivo a Torino, Angel Di Maria ha fatto molto discutere i tifosi della Juventus

Dal giorno del suo arrivo a Torino, Angel Di Maria ha fatto molto discutere i tifosi della Juventus soprattutto per quel che riguarda il suo fin qui scarso apporto alla causa per colpa degli infortuni muscolari. Fin qui sono 7 le presenze del Fideo in bianconero, di cui 4 in Serie A e 3 in Champions League, per un totale però di soli 333' giocati.

I tifosi juventini si interrogano così sul suo apporto e la pubblicazione di uno scatto, a scopo pubblicitario, sul suo profilo Instagram con la maglia dell'Argentina ha suscitato commenti piuttosto rabbiosi da parte dei sostenitori bianconeri. "Sei venuto a farti le ferie a Torino a 7 milioni per giocare 2 partite intere in 3 mesi" o "Pensa a giocare che state facendo la figura dei pagliacci che pensano solo ai soldi" sono solo alcuni dei pensieri dei sostenitori di fede juventina, con i tifosi argentini che invece lo incitano e lo invitano a recuperare con calma e al meglio in vista del Mondiale.