"Buffon gioca fino a 50 anni? Tanto sta in panchina!", risate social tra Totti e Cannavaro

Simpatica diretta social tra Totti e Cannavaro, amici e campioni del mondo. Nel 2006 hanno alzato la coppa anche grazie alle parate di Gigi Buffon. Proprio il portiere della Juventus è al centro del loro dibattito, i due scherzano sul fatto che sia ancora in attività. "Te lo dico io, Gigi vuole giocare fino a cinquant’anni. Ma può giocare per altre due o tre stagioni, tanto sta in porta e fa il secondo" dice Totti. Cannavaro risponde: "Tanto tu lo sai bene, non vorrà smettere lui ma lo faranno smettere, che è ben diverso. Cerca di capirmi" con riferimento, evidentemente, alle proprie esperienze, soprattutto quella di Totti, che nel 2017 ha detto addio al calcio.