Cañizares scatena la rabbia dei social: "Morti a causa della velocità di Reyes. Non è un eroe"

La morte di José Antonio Reyes ha commosso il mondo del calcio. Le cause del decesso, però, hanno portato anche a qualche messaggio fuori dal coro. Il 35enne ha avuto un incidente automobilistico a seguito dello scoppio di una ruota mentre viaggiava a 237 km/h. Nell'incidente è morto anche il cugino Jonathan.

Per questo Santiago Cañizares, ex portiere di Real Madrid e Valencia, va controcorrente rispetto ai messaggi di cordoglion da parte di colleghi e addetti ai lavori e su Twitter scrive: "L'eccesso di velocità è un'attitudine reprorevole. Nell'incidente ci sono state vittime oltre al conducente. Reyes non merita un omaggio da eroe. Però questo non toglie il fatto che sia dispiaciuto per ciò che è successo e che preghi per le loro anime".

Un messaggio che ha scatenato reazioni anche indignate, soprattutto per la tempistica. Per questo Cañizares ha voluto precisare: "Condanno l'insensibilità e invito a riflettere sugli errori che commettiamo, cosa perfettamente compatibile con il dolore".