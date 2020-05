Capuano: "Gli ultras chiedono rispetto per i morti, quelli che rievocano in cori e striscioni"

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha pubblicato un messaggio su Twitter relativo alla volontà degli Ultras di non far riprendere il campionato: "Gli Ultras chiedono che non si torni in campo per rispettare i morti. Gli ultras. Quelli che non si sono mai fatti problemi a evocare morti e tragedie nei loro cori e striscioni, rivendicando presunte ragioni di tifo. E c’è chi si fa scudo degli ultras per chiedere lo stop"

Gli #ultras chiedono che non si torni in campo per rispettare i morti. Gli ultras. Quelli che non si sono mai fatti problemi a evocare morti e tragedie nei loro cori e striscioni, rivendicando presunte ragioni di tifo.



E c’è chi si fa scudo degli ultras per chiedere lo stop — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 13, 2020