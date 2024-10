Capuano: "Lukaku che non va in nazionale altro enorme vantaggio per il Napoli"

"Lukaku si è tirato fuori anche dalla seconda tornata di convocazioni del Belgio. Enorme vantaggio per il Napoli che si somma al vantaggio incalcolabile di giocare una partita a settimana. Per dirla alla napoletana, “ca nisciuno è fesso”.

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano, citando le parole di Conte in conferenza, ha commentato la notizia di Lukaku che per la seconda volta di fila non andrà in nazionale per le gare di Nations League per restare a Napoli per ritrovare quanto prima la miglior condizione fisica.