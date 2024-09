Capuano: “Meglio il Napoli, Juventus solo strappi e non segna da 328 minuti!”

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante che non lascia contenta nessuna delle due squadre. A parlare della partita è stato il giornalista Giovanni Capuano, che sul suo profilo X scrive:

"Juventus-Napoli non indimenticabile anche se indicativa. Meglio il Napoli, squadra che ha già un'identità chiara e che sta inserendo i rinforzi del mercato. Juventus solo a strappi, non segna in campionato da 328 minuti e ha un paio di situazioni da discutere: Vlahovic sostituito pur in assenza di una punta di riserva e Douglas Luiz (0 minuti) alla 5° panchina in 6 partite ufficiali".