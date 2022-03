Capuano: “Perdere un top a zero non è più un tabù ma rimodulazione del monte ingaggi”

Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, ha commentato su Twitter la fumata nera tra la Juventus e Dybala.

Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, ha commentato su Twitter la fumata nera tra la Juventus e Dybala. L’argentino andrà via a parametro zero, ma non è l’unico negli ultimi anni: “Donnarumma e Calhanoglu l'anno scorso. Ora Insigne e Dybala e quasi certamente Kessie e Romagnoli. Forse anche Perisic. La verità è che nel calcio post Covid perdere un top a parametro zero non è più considerato un tabù ma una rimodulazione del monte ingaggi”.