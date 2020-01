Caputi: "Il Napoli compie l'impresa ed esplode la gioia del San Paolo"

Il giornalista Massimo Caputi ha detto la sua con un messaggio su Twitter in merito alla vittoria del Napoli contro la Juventus: "Il Napoli compie l'impresa ed esplode la gioia del San Paolo. Per Sarri fischi prima e sconfitta poi, la squadra di Gattuso dopo la Coppa Italia con la Lazio conferma il deciso cambio di rotta. Per la Juve un brusco stop, questa volta Cristiano Ronaldo non è bastato"

