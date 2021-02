Caputi: “Il Napoli esce più per sue debolezze che per meriti del Granada”

Al termine del successo per 2-1 del Napoli sul Granada, che non è bastato per passare il turno e compiere la rimonta, il giornalista Massimo Caputi ha commentato l’eliminazione dall’Europa League degli azzurri. "Il Napoli esce dall'Europa League più per proprie debolezze che per meriti del Granada. Dopo l'immediato vantaggio di Zielinski si ritrae e regala il gol del pari che di fatto rende proibitiva la rimonta. Gli errori tecnici e tattici sono tanti e sempre gli stessi".

Il Napoli esce dall'Europa League più per proprie debolezze che per meriti del Granada. Dopo l'immediato vantaggio di Zielinski si ritrae e regala il gol del pari che di fatto rende proibitiva la rimonta. Gli errori tecnici e tattici sono tanti e sempre gli stessi #NapoliGranada — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) February 25, 2021