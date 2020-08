Caputi: "Il Napoli ha confermato ottime basi in vista della prossima stagione"

Il direttore de Il Messaggero Massimo Caputi, ha commentato tramite Twitter l'eliminazione degli azzurri in Champions League: "Il Napoli esce con onore dalla Champions battuto da un Barcellona più forte e soprattutto con un Messi in più. La squadra di Gattuso ha dimostrato di avere ottime fondamenta su cui poggiare le basi per la prossima promettente stagione"

