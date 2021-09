Caputi: "La Juve non ha resistito alla pressione e alla brillantezza del Napoli"

Il giornalista de Il Messaggero, Massimo Caputi, ha commentato su Twitter Napoli-Juventus: "Koulibaly regala al Napoli una vittoria in rimonta più che meritata. Rabberciata per le assenze la Juventus proprio non ce l'ha fatta a resistere alla pressione e alla brillantezza del Napoli. Ottimo esordio di Anguissa. Allegri ha tanto lavoro davanti a sé.

Due rimonte subite e una non riuscita. Errori pesanti dei singoli primo fra tutti Szczesny. Ok le assenze e le attenuanti di inizio stagione, ma i punti persi pesano, vista la concorrenza non credo che la Juventus possa permettersi tanti passi falsi".

