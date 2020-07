Caputi: "Pari che non accontenta nessuno. Ottime prove di due azzurri"

Il giornalista Massimo Caputi ha pubblicato un messaggio su Twitter dopo il pari tra Napoli e Milan: "Bel match tra Napoli e Milan con un pari che non accontenta nessuna delle due squadre fortemente motivate alla vittoria. Prodezze ed errori per Donnarumma quantità e qualità per Callejon e poi il solito Mertens"

