Caso Rugani, Ziliani: "Resoconto dettagliato della fidanzata ma per la Juve non è cosi, strano no?"

Dopo le polemiche legate a Daniele Rugani e le dichiarazioni della compagna, poi riviste dalla Juventus, a parlare della questione è intervenuto anche il giornalista Paolo Ziliani attraverso Twitter: "La fidanzata racconta che Rugani si sente male (con febbre) sabato 7; domenica la Juve gli fa il tampone e la sera lo manda in panchina in Juve-Inter; lunedì 9 arriva la positività. Resoconto dettagliato. Ma no, dice la Juve, non è così, è successo tutto mercoledi 11. Strano no?".