Cavani si adegua a Ronaldo: il Matador costretto a cambiare numero di maglia

Edinson Cavani abbandona la maglia numero 7 per prendere la 21. Ronaldo è tornato padrone del suo numero e così il Matador è stato costretto a cambiarlo. Niente di strano, se non fosse che la Premier League, per permettere al fuoriclasse portoghese di avere il suo numero storico, ha concesso una deroga al regolamento che impedisce cambi di numerazione in corsa