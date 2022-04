Cesarano elogia Spalletti: "Nessun altro allenatore esprime napoletanità come lui"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, ha elogiato Luciano Spalletti tramite il suo account Facebook.

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, ha elogiato Luciano Spalletti tramite il suo account Facebook: "La napoletanità espressa da Spalletti, seppure attraverso contorsioni dialettiche e capriole metaforiche, non era stata manifestata da nessun allenatore che l'aveva preceduto su quella panchina, non di Napoli. Sta meravigliando anche me. Parlo dell'uomo, non del professionista. La mia classifica per napoletanità: 1) Pesaola, 2) Vinicio, 3) Spalletti, 4) Bianchi, 5) Reja, 6) Benitez, 7) Mazzarri, 8) Sarri. Sono fuori classifica i napoletani Di Marzio, Montefusco, Rivellino, Juliano".