Champions matematica, Azzi: "Il Napoli avrà 3 settimane in più per programmare, ma ha un dovere"

"Il Napoli è pure matematicamente in Champions League e avrà tre settimane in più per programmare il futuro, ma finire molto bene il campionato è lo stesso doveroso e importante". Questo il commento su Twitter di Marco Azzi, giornalista di Repubblica, dopo l'aritmentica qualificazione in Champions del Napoli.