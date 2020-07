"Che fine ha fatto?", i tifosi della Roma fanno gli auguri a Under con un dubbio

Oggi compie 23 anni Cengiz Under, attaccante della Roma, giocatore di talento che tanto piace anche al Napoli. Sui social, con un post a lui dedicato, la Roma ha permesso ai tifosi di fare gli auguri al calciatore, molti si domandano: "Che fine ha fatto?". Domanda lecita dato che il giocatore turco non sta più giocando e ha raccolto pochissimi minuti dal Covid-19 in poi.