"Che sensazione incredibile", la gioia di Allan per la nascita del piccolo Matteo

Bellissima notizia per il centrocampista del Napoli Allan. E' nato il piccolo Matteo. Il calciatore, anche per via di alcuni problemi fisici, era tornato in Brasile per stare vicino alla moglie Thais. L'azzurro ha postato una foto sui social con il neonato tra le braccia che recita: "Che sensazione incredibile. Grazie per questa benedizione signore !! Matteo"