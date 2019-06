Chelsea, Azpilicueta a Sarri: "Buona fortuna per la nuova avventura"

Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, ha salutato attraverso i propri social Maurizio Sarri, che da oggi è il nuovo allenatore della Juventus: “Buona fortuna per la tua prossima avventura, mister. Grazie per il tuo duro lavoro che ci ha aiutato a vivere una grandissima notte a Baku”.

Good luck in your next chapter, mister! Thank you for your hard work that helped us to enjoy a great night in Baku! #CFC pic.twitter.com/ZIvxdBgLSR