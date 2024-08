Chiariello: "ADL ha rotto gli indugi! Per Lukaku sforzo notevole, ha detto una cosa a Manna..."

Umberto Chiariello, giornalista Radio Crc, sul suo profilo X ha parlato della trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku:"IL NAPOLI HA ROTTO GLI INDUGI: PER LUKAKU SI ACCELERA Dopo verifiche fatte - grazie al lavoro della redazione di Radio CRC - posso dirvi quanto ci risulta:

1) De Laurentiis ha sciolto la riserva ed ha dato mandato a Manna di portare a casa Romelu Lukaku A PRESCINDERE dalla situazione di stallo per Osimhen;

2) Manna sta trattando per L’ACQUISTO e non più per il prestito, per il quale il Chelsea non è disponibile;

3) Non facciamo cifre, ma sappiamo che il Napoli sta facendo un notevole sforzo economico aumentando l’offerta iniziale, per provare a chiudere la trattativa e consegnare a Conte la prossima settimana il suo agognato centravanti;

4) Come finirà la vicenda Osimhen non lo sappiamo, ma sappiamo che ora il Presidente del Napoli - dopo aver sborsato 63,5 milioni al netto delle cessioni e in attesa di Gilmour che prevede un ulteriore esborso immediato di 14 milioni circa - sta mettendo sul piatto oltre 30 milioni.

Quando dicevo: i soldi ce li abbiamo noi, non sbagliavo. Il ritardo sul mercato c’è stato (per motivi oggettivi leggi Osi) ed è indubitabile, ma adesso se Manna torna dall’Inghilterra con altri 50 milioni ca. spesi e 2 giocatori importanti, che vogliamo dire al Presidente? E non è detta che sia finita… I giudizi si danno sempre alla fine. Cosa vi costava sospenderlo un attimo prima di giudicare? Attendiamo fiduciosi. Non so come finirà, ma il cambio di passo oggi dettato dal Presidente è molto significativo. Palla ad Antonio da Lecce: parola al campo adesso! Forza Napoli Sempre".