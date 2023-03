Chiariello: "Champions? Favorite sono altre, ma nulla è precluso"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Notte di emozioni e amarezza. Sopraffatto da tanta bellezza (in campo) e tanta bestialità (fuori). Il Napoli vola in cielo come Osimhen e taglia un traguardo storico. Le favorite sono altre, ma nulla è precluso. Grazie De Laurentiis, grazie Cristiano, grazie Lucianone, grazie ragazzi".