Chiariello: "Conte è questo, perché vi preoccupate? Dopo averlo ascoltato mi sono tranquillizzato"

"Volevate colui che desse la scossa, l’elettrochoc? Eccovelo qua, bello e servito".

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su X la conferenza di Antonio Conte alla vigilia della prima di campionato tra Verona e Napoli: "Conte è questo. Perché vi meravigliate? Perché vi preoccupate? Lui è sempre stato così. Anzi, dopo averlo visto e ascoltato mi sono tranquillizzato: è sempre se stesso.

Volevate colui che desse la scossa, l’elettrochoc? Eccovelo qua, bello e servito. Ovvio che i ritardi sul mercato e la vicenda Osimhen non lo lascino per nulla tranquillo. Chi lo è tra noi? Ma sapeva di dover ricostruire, che sarebbe partita metà rosa e pure più. Ovvio che non dice che una base di partenza ce l’ha eccome! Lui deve mettere tutti in apprensione, è il suo modo di essere. Ed è il modo che lo ha reso vincente. Inutile che leggiate messaggi negativi, che vaticiniate che se ne andrà tra poco, che abbia mandato mazzate a destra e a manca. Ha fatto solo Antonio Conte: una garanzia. Ma dovete abituarvi a lui. Senza leggere oltre quello che non c’è. Lui è roso dall’ansia di vittoria e questo suo modo di essere lo trasmette a tutto l’ambiente mostrandosi sempre critico, accigliato, piangina, pessimista. Non ci cascate: sta solo facendo il pieno di se stesso. Signori, vi presento Antonio Conte! Si salvi chi può. Ma ce l’abbiamo solo noi".