Chiariello: "Criticare Garcia ci stava, condannarlo irreversibilmente come incapace no!"

Umberto Chiariello, giornalista, si è espresso tramite il suo account Twitter: "Ma perché dovete sempre far finta di non capire? Lo fate apposta o veramente non ci arrivate? Ma chi ha detto mai fino a Braga che non c’era da preoccuparsi? Chi ha detto mai che Garcia ha fatto errori di comunicazione, di cambi in corsa e di applicazione di principi di gioco che lasciavano perplessi?

Ma chi non ha visto la svolta di Bologna è cieco, dopo i colloqui squadra-tecnico, l’ha vista persino De Laurentiis che non è un tecnico. Il problema è un altro: una cosa era essere preoccupati e ci stava tutta la preoccupazione; una cosa era dare giudizi apodittici e trancianti che mai si possono dare dopo poche partite. È questo il punto: criticare Garcia ci stava, condannarlo irreversibilmente come inadeguato ed incapace assolutamente no".