Chiariello e la strategia Conte: “Disegna sempre un quadro nero per caricare tutti e alimentare il suo mito”

Umberto Chiariello, giornalista, all'indomani dello sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa si è espresso così tramite i suoi account social: "Dopo aver ascoltato Conte ieri, ribadisco che io non mi deprimo per nulla ma non mi esalto affatto. So che è un’annata di ripartenza (ma non di rifondazione, avendo ancora in rosa 13 Campioni d’Italia, compresi JJ, Rui e Zerbin che sono in bilico, specie gli ultimi due) e che l’obiettivo è la Champions. Non dovesse arrivare la qualificazione Champions sarebbe un problema, specie per i conti societari; tutto ciò che dovesse arrivare in più sarebbe Manna (nomen omen!) dal cielo!

Solo che conosco il modo di parlare di Conte, avendolo seguito sempre negli anni, ed a differenza di molti non mi fascio la testa perché so quali sono le sue strategie e modalità di comunicazione. Ha sempre fatto un quadro più nero di quello che è per poi usarlo per caricare la squadra e l’ambiente per dare e ottenere di più. E dopo, poiché è un vincente, può così alimentare il suo “mito” di novella Araba Fenice che risorge dalle ceneri.

In fin dei conti il trucco è vecchio come il cucco: si grida al disastro così nelle difficoltà ci si compatta e si butta il cuore oltre l’ostacolo. Strategia da Sergente Hartman di Full Metal Jacket. Ah, dopo averlo insultato 10 anni fa, Conte-Hartman quando mi incontrerà mi dirà: “D’ora in poi sarai Palla di Lardo!”. Ed io risponderò: “Da mo’…” Se vince, giuro che mi può insultare quanto vuole… Forza Napoli Sempre".