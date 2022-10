Chiariello: "Elmas inopportuno, Spalletti l’ha tenuto fin troppo in considerazione"

"Elmas di occasioni ne ha avute in questi anni e non ha dimostrato di meritare la maglia da titolare".

Ieri con una 'storia' su Instagram Elijf Elmas aveva ironicamente polemizzato sul suo poco impiego di quest'anno. Il giornalista Umberto Chiariello ha così commentato su Twitter: "Sì, ma del tutto inopportuna. Elmas di occasioni ne ha avute in questi anni e non ha dimostrato di meritare la maglia da titolare. Quindi poche chiacchiere e tutti zitti. Pensino a dimostrare piuttosto. Spalletti l’ha tenuto fin troppo in considerazione. Lo ricambi".