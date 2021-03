Chiariello elogia Cosmi e lancia una frecciatina a Gattuso: "C'è Calabria e Calabria"

Prima vittoria per il Crotone del nuovo corso Cosmi, battuto nello scontro salvezza il Torino 4-2. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter le parole del neo tecnico calabrese, tirando in ballo l'allenatore azzurro: "Serse Cosmi: 'Sono a Crotone da 6 giorni e sembrano 2 mesi, ho inciso relativamente. Ora ho più tempo per fare danni'. Al di là di tutto, e di come finirà la sua avventura calabra, uomo straordinario che sa fare autoironia e non vittimismo. C’è Calabria e Calabria".

