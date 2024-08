Chiariello: “Fantamercato la cessione di Meret! Ha la fiducia di Conte e della società”

Alex Meret via dal Napoli? Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su X l’indiscrezione che sta girando nelle ultime ore: “Per me non si può. Meret è il portiere del Napoli ed è fantamercato la sua cessione. Ed in ogni caso sono contro avventure straniere o altri portieri italiani di sicuro inferiori a Meret. Solo il polacco sarebbe un upgrade ma per età e costi penso non sia fattibile.

Quindi ripeto: una notizia di fantamercato che gira e non attendibile a mio giudizio. E facciamo stare tranquillo il nostro portiere che dall’errore saprà trarne una giusta lezione. Mi risulta abbia la fiducia di Conte e della società. E questo conta”.