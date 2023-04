Chiariello: "Gatti pugile, Cuadrado vergognoso cascatore e Allegri non sa perdere"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Raspadori punisce una squadra anti sportiva: Gatti pugile, Locatelli attaccabrighe, Cuadrado vergognoso cascatore, Allegri che va via e non sa perdere. D’altronde, con un presidente come Andrea Agnelli e i figli di Moggi, che ti vuoi aspettare?".