Video Chiariello in lacrime: "Vi voglio vedere tutti in galera, maledetti!"

vedi letture

In Argentina è cominciato il processo agli otto imputati accusati della morte di Diego Armando Maradona. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la notizia commosso, piangendo in diretta su Radio Crc: "Una cosa che mi ha fatto profondamente male, mi ha ferito di più è stato vedere l'immagine che il procuratore argentino ha mostrato di Diego Armando Maradona all'atto del decesso.

Purtroppo mi ha riportato alla memoria qualosa che non supererò mai: la morte di mio padre. In 100 giorni il corpo si disfaceva, perché non c'era una risposta neurologica ma il cuore continuava a battere. Era l'unica cosa che funzionava. Andarlo a trovare era uno strazio, perché si gonfiava. Giorno doipo giorno è diventato una rana, io ho dovuto dire a mio padre: vedi di morire perché così non si può. Vedere Diego come una rana... vi voglio tutti in galera maledetti! Perché mi avete ucciso il secondo padre, anche se eravamo coetani. Dopo 13 anni ho dovuto rivivere la rana. Finirò anche io come una rana? Non lo so, ma voi dovete finire in galera, maledetti!". Di seguito le immagini pubblicate da CRC su Instagram.