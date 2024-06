Chiariello: "Onore ai ragazzi di Calzona, hanno dato tutto. Non come certe mammolette azzurre"

La Slovacchia di Francesco Calzona sfiora l'impresa storica contro l'Inghilterra agli ottavi di Euro 2024.

Il giornalista Umberto Chiariello commenta così su X: "Onore ai ragazzi della Slovacchia di Calzona e Lobotka (strepitoso come sempre). Giuste le lacrime, che impresa hanno sfiorato! Solo un fenomeno come Jude Bellingham poteva riportarli sulla terra. Hanno assaporato il cielo. Torneranno in Patria da eroi. Hanno dato tutto e anche di più. Non come certe mammolette azzurre guidate malissimo".