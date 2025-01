Chiariello: "Questi acquisti non altisonanti sarebbero funzionali salvaguardando Neres"

Il giornalista Umberto Chiariello chiarisce, rispondendo ad un utente su X, il suo pensiero sul mercato di gennaio del Napoli e sui possibili sostituti di Khvicha Kvaratskhelia: "Contestualizziamo: a gennaio però. Perché un mercato con Danilo, Billing, Ndoye e Dorgu non rompe gli equilibri di spogliatoio ma aggiunge un difensore esperto, un quinto centrocampista che non toglie e non mette, un uomo valido nelle rotazioni come lo svizzero, ala molto tattica, e un esterno di gamba di grande qualità come Dorgu che è un under. Questi acquisti non altisonanti sarebbero però funzionali per continuare a lottare al vertice nel campionato attuale, salvaguardando l’esplosione di Neres che ha oscurato Kvara. I giocatori importanti, almeno 3 di cui un centravanti top, il Napoli a parer mio li deve fare a luglio. Poi se viene un top player subito ne sarei sorpreso ma felice".