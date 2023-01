Chiariello: "Se prendi Bremer e De Katenulla a 50 e 35mln ed io Kim e Kvara a 20 e 10, chi è il fesso?"

"Compitino di logica/aritmetica per i bimbi di terza elementare".

La campagna acquisti del Napoli ha solcato un divario enorme con le avversarie in campionato. Il giornalista Umberto Chiariello ironizza su Twitter: "Compitino di logica/aritmetica per i bimbi di terza elementare: Se prendi Bremer a 50mln e io prendo Kim a 20, chi è il fesso? Se prendi De KateNULLA a 35mln e io prendo Kvara a 10, chi è il fesso? Se tu in porta metti Tatarusanu ed io Meret, chi è il fesso? I bimbi sanno".