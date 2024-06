Chiariello: "Spalletti guardiolesco, possiamo anche uscire ai gironi ma resta l'originalità"

Il giornalista Umberto Chiariello esalta su X gli accorgimenti tattici proposti dal tc Luciano Spalletti.

L'Italia vince 2-1 all'esordio degli Europei contro l'Albania, il giornalista Umberto Chiariello esalta su X gli accorgimenti tattici proposti dal tc Luciano Spalletti: "Spalletti guardiolesco: fa un finto 4-2-3-1 ma in realtà è più un 3-2-4-1. Di fatto utilizza un sistema di gioco mai fatto dalla nostra Nazionale: un quadrilatero di centrocampo, in fase di non possesso il più classico dei 4-4-2 con linee molto strette, in fase di possesso costruzione a 3 con un 3-2-4-1, con le due mezzali (Frattesi e Pellegrini) negli half space pronte all’inserimento in area sulla sponda del centravanti e due ali larghe come Chiesa e Di Marco a dare ampiezza, con i tre difensori che a turno si aggiungevano nella metà campo. 5 a presidiare e 5 ad offendere.

Recupero palla immediato e tutti a scappare all’indietro. Possiamo anche uscire ai gironi, o fare un buon percorso, resta l’identità trovata e l’originalità della proposta. Spalletti, Fottutissimo Genio!".