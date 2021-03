Chiariello su Orsato: "Altro che vittimismo, chi nega che ha inciso su corsa scudetto mente"

"Non mi piacciono il populismo e la disinformazione" scrive su Twitter, Umberto Chiariello replica alle dichiarazioni rese da Daniele Orsato sul famoso Inter-Juventus del 2018.

1) Orsato ha detto la BANALE VERITÀ, che avevamo già capito da 3 anni parlando con tanti ex arbitri: era troppo vicino all’azione e non avendo la profondità giusta ha SBAGLIATO CLAMOROSAMENTE la valutazione del fallo di Pjanic.

2) Il Var non poteva intervenire perché si trattava di un GIALLO e non di un rosso diretto, anche se la frase “non è rosso, non è rosso” che spesso i varisti usano (come ci raccontano) sarebbe servita ad evitare l’errore.

3) il grave errore di Orsato ha inciso GRAVEMENTE nell’assegnazione dello scudetto alla Juve a scapito del Napoli? Indubbiamente sì, altro che vittimismo e scuse. Chi nega mente per la gola sapendo di mentire. Perché certi episodi decidono i campionati come Ceccarini su Ronaldo.