Chiariello: "Vi ho dato una bomba, poi dopo tanta pressione ADL ha aperto la borsa e dato l’ok a Manna"

Napoli scatenato sul mercato, il club di De Laurentiis è prossimo a chiudere non solo l'acquisto di Lukaku, ma anche quelli degli scozzesi Gilmour e McTominay.

Rispondendo ad alcuni tifosi su X, il giornalista Umberto Chiariello scrive: "Se non siete capaci di capire che il mercato si evolve giorno per giorno e ciò che non valeva ieri è buono domani, è un problema vostro, non mio. Il mio problema semmai è offrirvi a gratis degli aggiornamenti seri giorno per giorno con notizie molto fondate e fonti dirette per essere, piuttosto che ringraziato, perculato in maniera indecente.

Avevano scritto nomi importanti che Gilmour e Lukaku sarebbero arrivati subito e andati in panchina col Bologna. Io invece vi ho detto che non sarebbe accaduto. Chi ha avuto ragione? Io. Vi avevo detto che Lukaku non sarebbe venuto senza vendere Osimhen perché questo era il diktat del Presidente: corrisponde assolutamente al vero. Vi ho dato la bomba che - alla fine di un pressing subito da più parti - De Laurentiis ha aperto i cordoni della borsa e dato l’ok a Manna per portarlo a casa, e così è stato. Tutte cose cambiate e dette in tempo reale. Ieri hanno dato per fatto Gilmour e McTominay ed io ho detto che non mi risultava: infatti a ieri nulla era concluso. Oggi vi parlo in tempo reale (ADESSO) di un’accelerata non per Gilmour ma per McTominay (confermando altre fonti che ho letto su X) che il Napoli sta chiudendo. Tutte notizie in tempo reale che cambiano a secondo dell’andamento del mercato. Ma che caXX avete sempre da ridire? Perle ai porci…".