"Come togliergli il pallone? Chiedo per un amico", la Serie A celebra Lobotka

Stanislav Lobokta è stato uno dei protagonisti della cavalcata in campionato del Napoli nella prima parte della stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobokta è stato uno dei protagonisti della cavalcata in campionato del Napoli nella prima parte della stagione. Il regista azzurro ha mostrato doti non comuni in Serie A, come il saper tenere la palla incollata ai piedi anche se pressato. Proprio per questo l'account ufficiale Twitter della Serie A ha celebrato lo slovacco con un post ironico: "Come togliere il pallone dai piedi di Lobotka? Chiedo per un amico".