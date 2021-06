“Complimenti Marek”, il Napoli si congratula con Hamsik per la vittoria con la Slovacchia

"Complimenti Marek”. Scrive così il Napoli sui social facendo i complimenti al suo ex capitano Marek Hamsik. La Slovacchia ha battuto 2-1 la Polonia nella prima gara degli Europei e l'ex centrocampista azzurro è stato uno dei migliori in campo. Con questa partita, Hamsik arriva a quota 127 presenze in nazionale. Di seguito il tweet.

| Complimenti Marek https://t.co/sbH68RUnRK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 14, 2021