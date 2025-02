Video Conte invita Lippi a Castel Volturno: "Meglio qui che allo stadio, farebbe felici i ragazzi!"

vedi letture

Marcello Lippi è stato intervistato da Ciro Ferrara per Dazn. Durante la chiacchierata l'ex difensore napoletano ha mostrato all'allenatore un video registrato da Antonio Conte, in cui quest'ultimo lo invita a Castel Volturno: "Mister, come andiamo? Tutto bene? Colgo l'occasione di questo video per salutarla e per invitarla a Castel Volturno: sarebbe bellissimo se un giorno venisse a trovarci a Castel Volturno, a me e tutti i ragazzi! O altrimenti ad una partita allo stadio del Napoli. Certo preferirei a Castel Volturno perché riusciremmo a stare insieme e passare una bellissima giornata, mi farebbe davvero piacere. Per il resto un grandissimo abbraccio e spero di vederla presto!

Pronta la risposta di Lippi, che non si nega: "Dobbiamo andare a Castel Volturno! Lo ringrazio per l'invito e quanto prima accetterò! Magari mi accompagni tu, Ciro (Ferrara, ndr)". Di seguito le immagini pubblicate da Dazn tramite i propri account social.